Brutto incidente per Mara Venier? Lei scrive dalla clinica in cui è ricoverata

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 16 luglio 2024)ha di nuovo problemi di salute e lo ha confermato lei stessa pubblicando una foto sui social in cui si mostra con una vistosa medicazione all’occhio sinistro. La conduttrice ha scritto un messaggio molto forte sotto questa foto e ha ringraziato il dottore che è intervenuto per il suo problema. Ma scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe essere accaduto apreoccupa i suoi fans: il triste annuncioha scritto il seguente messaggio sui social che ha allarmato i suoi tantissimi fans: “Mai tranquillagrazie prof. Cusumano.” Inoltreha specificato anche il luogo in cui è, ossia la Casa di Cura San Domenico. Si tratta di unache offre servizi di diagnosi e trattamento medico e chirurgico delle malattie oculari, con un team di specialisti qualificati e apparecchiature avanzate, e si trova a Roma.