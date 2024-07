Assegno unico Inps in aumento nel 2024 erogati oltre 8 miliardi di euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 16 luglio 2024) Nei primi cinque mesi dell’Universale erogato dall’è in crescita tra richieste e fondi elargiti alle famiglie. A comunicarlo è stato lo stesso Istituto, sottolineando come nei primi mesi dell’anno sono state9 milioni le famiglie raggiunte dalla misura e che rispetto al 2023 è stato registrato un balzo in avanti importante., i dati dei primi cinque mesi delSecondo quanto comunicato dall’tramite i dati pubblicati dall’Osservatorio sull’, l’Auu ha raggiunto 6.158.863 nuclei famigliari da inizio, per un totale di 9.765.844 figli. Nei primi cinque mesi del, nello specifico, sono statialle famiglie 8,1diper l’e Universale per i figli a carico, che si aggiungono ai 18,1del 2023 e ai 13,2di erogazioni di competenza del 2022.