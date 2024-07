AEW | Nyla Rose parla dell’evoluzione del suo personaggio e ventila un possibile turn face

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 luglio 2024) Sebbene in passato sia stata anche AEW Women’s World Champion, con l’ingigantirsi della divisione femminile,ha visto il suo ruolo sul ring assottigliarsi sempre di più.ndo con Renee Paquette a “Close Up”,ha riflettuto sul modo in cui il suo heel character è stato impiegato nel corso degli anni, strizzando l’occhio anche ad un suo. Nuovo ruolo per? “Non credo di essere stata mal utilizzata, di per sé. Quando la AEW è nata, avevano bisogno di qualcuno come me: il cattivo. Ma i personaggi si evolvono nel tempo e credo che ora siamo arrivati a quel punto. Semmai, direi che abbiamo perso delle opportunità e sono sicuro che molti fan saranno d’accordo Vedo i tweet, i fan lo desiderano da un po’ di tempo, e io sto cercando di muovermi in quella direzione. Ma per un motivo o per l’altro, c’è sempre stata una deviazione.