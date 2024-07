Aeroporto Silvio Berlusconi il sindaco di Somma Lombardo | Salvini torni sui suoi passi e coinvolga i comuni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024)(Varese) – Non si fermano le polemiche sull’intitolazione dello scalo di Malpensa all’ex premier, scomparso lo scorso giugno. “La Città di– dichiara ilStefano Bellaria – valuterà volentieri di appoggiare un eventuale ricorso al TAR promosso dalla Città di Milano, a cui spetta fare il primo passo. E’ la principale azionista del gestore aeroportuale, il capoluogoed il centro nevralgico della vita economica del paese. E’ naturale spetti a lei la presentazione.” Per quanto riguarda la posizione del Comune di, il primo cittadino è tornato su quanto già espresso qualche giorno fa, sostenendo in primo luogo che certamente le priorità sono altre (il futuro dello scalo, la situazione dei cittadini che vivono nell’intorno aeroportuale e gli sviluppi del decreto “Aria”).