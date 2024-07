Via alla convention repubblicana | il vice di Trump sarà J D Vance

Leggi tutta la notizia su iltempo

Donald Trump ha annunciato di aver scelto il senatore dell'Ohio J.D. Vance come suo vice presidente in caso di vittoria alle elezioni presidenziali di novembre. «Dopo una lunga riflessione, e considerando gli straordinari talenti di molti altri, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vice presidente degli Stati Uniti è il Senatore JD Vance del Grande Stato dell'Ohio», ha scritto Trump su Truth Social. «JD Vance ha servito onorevolmente il nostro Paese nel Corpo dei Marines, si è laureato alla Ohio State University in due anni, Summa Cum Laude, ed è laureato alla Yale Law School, dove è stato Direttore del The Yale Law Journal e Presidente della Yale Law Veterans Association.