Treviso falsi appalti nel settore grafico | denunciati 8 imprenditori

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Un’importante frode riguardante il mondo lavoro, con conseguenti denunce e sanzioni. È quanto emerso al termine di un’indagine della Guardia di Finanza, che ha riguardato il packaging e iltrevigiano. È stato scoperto, infatti, un giro dicontratti d’appalto di servizi, per 4,3 milioni di euro, utilizzati per mascherare illecite esternalizzazioni di maestranze, dedite alla realizzazione di prodotti per il packaging e imballaggi in carta e cartone. Sono stati perciòalla locale Procura della Repubblica, a vario titolo, 8, 3 italiani e 5 stranieri, per reati tributari e somministrazione fraudolenta di manodopera. Segnalate anche due società per responsabilità amministrativa.