Sanità in Liguria il numero per prenotare gli esami diventa a pagamento Orlando | Grave penalizza gli anziani I totiani | Costo inutile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) In, una delle regioni con lapiù disastrata d’Italia, dal 1° agosto ilunico per le prenotazioni die prestazioni con il servizio sanitario nazionale diventerà a. La scelta, giustificata dalla Regione con un risparmio di circa due milioni di euro l’anno, ha innescato già nei giorni scorsi una furiosa polemica delle opposizioni, che accusano la giunta dire gli(la popolazione ligure ha l’età media più alta d’Italia). Al tema, domenica, ha dedicato un video anche il deputato Pd ed ex ministro Andrea, originario di La Spezia, considerato il più probabile candidato alla presidenza regionale per il centrosinistra se e quando Giovanni Toti – il governatore ai domiciliari dal 7 maggio scorso con l’accusa di corruzione – deciderà di dimettersi.