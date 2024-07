Quelle trappole sui mercati e la rotta certa per evitarle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) "TROVARE VALORE, evitando le". È il titolo scelto da J.P. Morgan Asset Management per il suo ultimo outlook di metà anno, il documento con cui la nota casa di gestione del risparmio statunitense comunica le sue previsioni sull’andamento deifinanziari nel secondo semestre. Il valore per il portafoglio, secondo J.P. Morgan AM, oggi lo si può trovare più sulle borse europee che non negli Stati Uniti, almeno in un’ottica di medio periodo. Nel settore obbligazionario, invece, appaiono favoriti i bond emessi da società private (corporate bond) rispetto ai titoli di stato. Ma ci sono appunto ancheda evitare, legate al rischio di eccedere in ottimismo, soprattutto sui listini statunitensi dove i rialzi degli ultimi anni sono stati determinati per lo più da una manciata di azioni.