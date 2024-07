Osimhen vicino al Psg l’agente dell’attaccante del Napoli vola a Parigi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa trattativa trae Paris Saint-Germain per Victorcontinua a tenere banco nel calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport,to anella giornata di oggi per discutere con il clubno, una delle possibili nuove destinazioni per il suo assistito. Il Psg, noto per il suo forte interesse verso, starebbe cercando di inserire una contropartita tecnica nell’operazione per rendere il trasferimento più agevole. I nomi sul tavolo sono tre: Carlos Soler, centrocampista classe ’97, Nordi Mukiele, difensore anch’egli classe ’97, e Lee Kang-In, centrocampista sudcoreano classe 2001. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe essere la chiave per convincere Antonio Conte, il nuovo allenatore del