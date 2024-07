Olimpiadi Parigi 2024 mercoledì 31 luglio | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un’altra lunghissima giornata di sport. Il, ile glidi31alledi: altre grandi speranze di medaglia per l’Italia con le azzurre che vanno a caccia nel podio nella finale del trap femminile. Simona Quadarella vs Katie Ledecky nella finalissima dei 1500 metri stile libero di nuoto, occhio anche a scherma e judo senza dimenticare le finali del canottaggio e della canoa. Ecco ilcompleto di questa ennesima giornata di grande sport targata cinque cerchi olimpici. ILSPORT PER SPORT31Ore 8:00 – TRIATHLON femminile individualeOre 8:30 – BADMINTON femminile singolo fase a gironi Ore 9:00 – TIRO A SEGNO maschile carabina 3 posizioni 50 m qualificazioni Ore 9:00 – VOLLEY Girone B maschile Polonia-Brasile Ore 9:00 – PALLAMANO maschile girone B Norvegia-Ungheria Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone E maschile Perusic/Schweiner (CZE) – Horl/Horst (AUT) Ore 9:00 – TIRO A VOLO femminile trap qualificazioni Ore 9:20 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi Ore 9:30 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri finale C Ore 9:42 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri finale C Ore 9:54 – CANOTTAGGIO maschile singolo semifinali C-D Ore 10:00 – BEACH VOLLEY Girone F femminile Huberli/Brunner (SWI) vs Ludwig/Lippmann (GER) Ore 10:00 – JUDO femminile -70 kg trentaduesimi Ore 10:00 – JUDO maschile -90 kg trentaduesimi Ore 10:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo secondo turno Ore 10:00 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Argentina-Spagna Ore 10:00 – SPORT EQUESTRI dressage a squadre qualificazioni Ore 10:10 – BADMINTON femminile doppio fase a gironi Ore 10:14 – CANOTTAGGIO femminile singolo semifinali C-D Ore 10:28 – JUDO femminile -70 kg sedicesimi Ore 10:28 – JUDO maschile -90 kg sedicesimi Ore 10:30 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Sudafrica-Gran Bretagna Ore 10:34 – CANOTTAGGIO maschile 2 senza semifinali Ore 10:54 – CANOTTAGGIO femminile 2 senza semifinali Ore 11:00 – BEACH VOLLEY Girone C femminile Müller/Tillmann (GER) – Hermannova/Stochlova (CZE) Ore 11:00 – BADMINTON maschile singolo fase a gironiOre 11:00 – TUFFI femminile piattaforma 10 m sincro FINALEOre 11:00 – NUOTO femminile 200 m rana batterie Ore 11:00 – NUOTO maschile 200 m dorso batterie Ore 11:00 – NUOTO femminile 200 m farfalla batterie Ore 11:00 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie Ore 11:00 – BASKET femminile girone A Porto Rico-Spagna Ore 11:00 – PALLAMANO maschile girone A Croazia-Germania Ore 11:14 – CANOTTAGGIO maschile 2 di coppia pesi leggeri semifinali Ore 11:32 – PUGILATO maschile 71 kg eliminatorie Ore 11:34 – CANOTTAGGIO femminile 2 di coppia pesi leggeri semifinali Ore 12:00 – BEACH VOLLEY Girone D femminile Tina/Anastasija (LAT) – Poletti/Michelle (PAR) Ore 12:00 – VELA maschile 49er Ore 12:00 – VELA femminile 49er FX Ore 12:00 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale trentaduesimi Ore 12:00 – TENNIS maschile singolo terzo turno Ore 12:00 – TENNIS femminile singolo quarti di finale Ore 12:00 – TENNIS femminile doppio quarti di finale Ore 12:00 – TENNIS maschile doppio semifinali Ore 12:00 – TENNIS doppio misto quarti di finale Ore 12:02 – CANOTTAGGIO maschile 4 di coppia finale B Ore 12:04 – PUGILATO femminile 75 kg eliminatorie Ore 12:14 – CANOTTAGGIO femminile 4 di coppia finale B Ore 12:20 – JUDO femminile -70 kg ottavi Ore 12:20 – JUDO maschile -90 kg ottavi Ore 12:26 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale trentaduesimiOre 12:26 – CANOTTAGGIO maschile 4 di coppia FINALE A Ore 12:38 – CANOTTAGGIO femminile 4 di coppia FINALE A Ore 12:45 – HOCKEY SU PRATO femminile girone A Francia-Germania Ore 12:45 – SPORT EQUESTRI dressage individuale qualificazioni Ore 12:52 – TIRO CON L’ARCO maschile individuale sedicesimi Ore 13:00 – VOLLEY Girone C maschile Giappone-Argentina Ore 13:05 – TIRO CON L’ARCO femminile individuale sedicesimi Ore 13:08 – PUGILATO femminile 60 kg quarti di finaleOre 13:10 – CICLISMO femminile BMX freestyle park FINALEOre 13:15 – HOCKEY SU PRATO femminile girone B Australia-Stati Uniti Ore 13:16 – JUDO femminile -70 kg quarti Ore 13:16 – JUDO maschile -90 kg quarti Ore 13:30 – SCHERMA maschile sciabola a squadre quarti Ore 13:30 – BASKET femminile girone A Cina-SerbiaOre 14:00 – PALLANUOTO femminile girone A Paesi Bassi-Australia Ore 14:00 – BADMINTON femminile singolo fase a gironiOre 14:45 – CICLISMO maschile BMX freestyle park FINALE Ore 14:50 – BADMINTON maschile singolo fase a gironi Ore 15:00 – SCHERMA maschile sciabola a squadre semifinali 5°/8° posto Ore 15:00 – PALLAMANO maschile girone A Spagna-Giappone Ore 15:00 – BEACH VOLLEY Girone C femminile Hughes/Cheng (USA) – Vieira/Chamereau (FRA) Ore 15:00 – TENNIS TAVOLO maschile/femminile singolo terzo turnoOre 15:30 – TIRO A VOLO femminile trap FINALE Ore 15:30 – PUGILATO maschile 57 kg eliminatorie Ore 15:30 – CANOA femminile Slalom C1 semifinale Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile girone A Canada-Cina Ore 15:40 – BADMINTON femminile singolo fase a gironiOre 15:50 – SCHERMA maschile sciabola a squadre semifinali 1°/4° posto Ore 16:00 – BEACH VOLLEY Girone B maschile van de Velde/Immers (NED) – Grimalt M.