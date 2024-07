Olimpiadi Parigi 2024 giovedì 1 agosto | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Comincia il mese die proseguono le grandi emozioni a cinque cerchi. Alledicomincia anche l’atletica e inizia forte per quel che concerne le speranze azzurre: si disputa la 20km di marcia maschile con Massimo Stano che proverà a difendere il titolo olimpico conquistato tre anni fa a Tokyo. Ma la giornata prevede tante altre possibilità di andare a medaglia per l’Italia: dalla scherma al nuoto senza dimenticare il canottaggio e la vela. Ecco ilcompleto, ile tutti glidiper non perdervi davvero nulla. ILSPORT PER SPORTOre 7:30 – ATLETICA maschile marcia 20 kmOre 8:30 – BADMINTON femminile doppio quarti di finale Ore 9:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Cina-Australia Ore 9:00 – VOLLEY Girone C femminile Turchia-Repubblica Dominicana Ore 9:00 – PALLAMANO femminile girone B Paesi Bassi-Brasile Ore 9:00 – BEACH VOLLEY Girone C maschile Ehlers/Wickler (GER) – Hodges/Schubert (AUS) Ore 9:00 – GOLF maschile individuale primo giro Ore 9:20 – BADMINTON maschile singolo quarti di finaleOre 9:20 – ATLETICA femminile marcia 20 km Ore 9:30 – TIRO A SEGNO maschile carabina 3 posizioni 50 m FINALEOre 9:00 – BASKET 3X3 Fase a gironi femminile Germania-Canada Ore 9.