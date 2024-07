New Catch Republic evoluzione o involuzione?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024) Per questo nostro appuntamento bisettimanale con il mondo di NXT voglio parlarvi dei New, il tag team formato da Pete Dunne e Tyler Bate. Sono due wrestler nativi britannici e che ormai conosciamo bene nel panorama della WWE, il loro stile è chiaramente legato alla tecnica e alla rapidità. Sono nella federazione dal 2019 seppur si siano ritrovati insieme come tag solo lo scorso anno prima ad NXT, poi subito nel main roster a SmackDown. Ma la loro carriera è stata ottima soprattutto nel mondo delle Indy del mondo britannico, dove sono stati anche campioni di coppia nella Over The Top Wrestling, la loro unica corona finora. Dal loro ritorno in tag hanno trovato alcune occasioni titolate e anche per diventare #1 contenders per i titoli di coppia, ma mai sono riusciti a sfruttare al massimo queste occasioni.