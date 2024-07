Napoli-Osimhen ultim’ora da Dimaro | arrivano nuovi aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) In attesa del primo test amichevole di domani contro l’Anaune, in casaci sono delle novità che riguardano Victor. Ildi Antonio Conte, così come tutte le altre squadre del campionato di Serie A, è al lavoro per preparare l’inizio della prossima stagione. Gli azzurri, tra l’altro, dovranno scendere presto in campo, visto che il prossimo 10 agosto dovranno giocare allo Stadio Diego Armando Maradona il primo turno di Coppa Italia contro il Modena. Tuttavia, l’argomento caldo in casa partenopea non è la sfida contro la squadra di Pierpaolo Bisoli ma il calciomercato. In questi giorni, ovviamente, Giovanni Manna ha cercato di accelerare vari colpi. Il nuovo direttore sportivo azzurro, infatti, ha chiuso gli arrivi di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno.