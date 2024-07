Montenegro ambasciatore Marsella ospite della nave Palinuro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’d’Italia in, Andreina, è stataa bordo”, In sosta al porto di Tivat, per partecipare ad un ricevimento con il comandante, Samuele Mondino, e l’addetto per la difesa, col. Agostino Piccirillo. Presenti anche alte autorità civili e militari montenegrine, tra cui il viceprimo ministro Sr?an Pavi?evi?; il segretario di Stato al ministeroDifesa, Marko Markovic?; il capo dello Stato MaggioreDifesa, Zoran Lazarevi?; il comandanteMarina montenegrina ad interim, capitano di fregata Milan Jevtovi?. In questa occasione, l’amb.ha consegnato gli attestati di conoscenzalingua italiana ai rappresentanti delle Forze armate e del ministeroDifesa del, che hanno frequentato il corso organizzato dall’ONG Cult.