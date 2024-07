Meloni a Bagnoli per il rilancio dell’Italsider E De Luca l’accoglie con una battuta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 15 luglio 2024) Giorgiaaveva concluso la sua campagna elettorale per le elezioni politiche a. Oggi è tornata nel napoletano per firmare il protocollo con cui vengono stanziati 1 miliardo e 200 milioni per la riqualificazione. Dopo 34 anni di attesa e di promesse mancate, finalmente qualcosa si muove. La visita della nostra Premier è stata anche un’occasione di incontro con il governatore De. Le liti e le punzecchiature fra loro sono ben note, ma stavolta, complice l’importanza della questione e le prospettive che apre sul territorio, i due hanno evitato eccessive polemiche e si sono limitati a un paio di battute. “Sono il civile De, le rinnovo il mio benvenuto“, ha detto lui con la solita vena istrionica. “Grazie Presidente“, ha risposto Giorgia, accomodante.