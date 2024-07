Luigi’s Mansion 2 HD – Recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 15 luglio 2024) Uno degli obiettivi di Nintendo dell’ultimo periodo è quello di svecchiare alcuni dei iconici titoli. Un processo iniziato con Super Mario RPG, continuato con Mario VS Donkey Kong e completato con l’arrivo di2 HD. Se i primi due titoli erano dei veri e propri remake, nel caso di2 HD parliamo di remastered, perché il titolo è uscito originariamente per Nintendo 3DS nel 2013. Scopriamo insieme se, uno dei titoli di punta dell’ultima vera console portatile della grande N, è ancora rilevante e come questo sia cambiato su Nintendo Switch. Problemi a Cupavalle La Luna Oscura è stata ridotta in pezzi e i fantasmi, tipicamente docili, sono diventati incredibilmente dispettosi. Uno squilibrio che il professor Strambic vede immediatamente e che lo costringe a richiamare all’azione il suo fidato catturatore di fantasmi: Luigi.