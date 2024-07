Lavoro a Firenze un open day gratuito Ecco come partecipare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 - "Non è nemmeno l'inizio della fine, ma è forse la fine dell'inizio". Una massima di Winston Churchill, che il gruppo Synergie ha deciso di sposare fino in fondo, offrendo da quarant'anni su gran parte del territorio europeo, nordamericano e in Australia una gamma completa di servizi per l'inserimento e la gestione delle risorse umane. La filiale fiorentina organizza mercoledì - dalle 9 alle 18 - unday interamentenelle sue sedi in Via Pistoiese 155 e Via delle Porte nuove 8, rivolgendosi a chiunque stia cercandoe abbia bisogno di orientarsi al meglio tra le varie possibilità offerte dal mercato. "Non si tratta solo di costruire l'offerta attraverso il contatto diretto con i candidati e la mappatura di una banca dati da incrociare con le necessità delle imprese - spiega Liana Bani, responsabile organizzativa del Distretto Toscana Centro, alla guida di un team (quasi) tutto al femminile composto da Barbara Ninci, Angela Carissimo, Sofia Carandini, Maddalena Sodi, Sara Marsella, Viviana D'Angelis e Andrea Ciacci - Ma di garantire ai dipendenti anche dopo l'assunzione effettiva una serie di servizi interni, vacancy e formazione attraverso il progetto HRED, che 'customizza' i loro bisogni sulla base di indagini di clima, test psicoattitudinali, creazione delle competenze e team building".