(Di lunedì 15 luglio 2024) Un incidente dimenticato Secondo quanto riferito, lad’Inghilterra “non” dell’incidente che ha coinvolto i suoi cavalli, che ha provocato il suo ricovero in ospedale lo scorso giugno con “ferite lievi e commozioni cerebrali”, secondo Buckingham Palace. L’incidente a Gatcombe Park La sorella di re Carlo III, medaglia olimpica, si trovava nella sua tenuta a Gatcombe Park, nel Gloucestershire, quando sarebbecolpita dalla testa o dal calcio di uno o più cavalli. Le specifiche dell’incidente rimangono poco chiare. Dettagli poco chiari Ancora da ricostruire i dettagli esatti dell’incidente, e la stampa britannica ne spiega il motivo: la“non” dell’accaduto. Indagine in corso Mentre le indagini continuano, il pubblico rimane preoccupato per la salute dellae per le circostanze del misterioso incidente.