I vampiri del calcio

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da curatori degli interessi dei giocatori a mediatori di affari per conto delle società: negli ultimi anni il potere dei procuratori è aumentato a dismisura. Lo dimostra il caso Zirkzee, che non andrà al Milan perché il suo agente pretende una maxi commissione da 15 milioni. I giovani rivelazione degli Europei. Ecco chi potremmo rivedere in Serie A. Il «Messi turco» Guler e il connazionale Yilmaz sono monitorati dai rossoneri e dal Napoli. La «rivincita» dello slovacco Hancko. «La bolla dell’Arabia si sgonfierà. Il nostro sistema è da rifondare». Il re delmercato Antonio Caliendo: «La piaga scommesse è più diffusa di quello che è emerso». Lo speciale comprende tre articoli. .