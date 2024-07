I migliori street food d' Italia secondo il Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ravioli giapponesi a Torino, pizza al taglio a Milano, gnocco fritto a Cagliari. Potrebbe sembrare l’inizio di una storiella, invece è l’elenco delle specialità di alcune attività premiate nella nuova guida2025, presentata a Palazzo Brancaccio (Roma) e disponibile in libreria (anche online) e sullo store di. Il sincretismo gastronomico delle grandi città Un campionario d’eccezione, quello su menzionato, che dimostra quanto le grandi città siano porose – per profanare un’espressione coniata da Walter Benjamin esattamente un secolo fa a proposito della multiforme Napoli – quando si tratta di contaminare la propria offerta gastronomica. Un’attitudine al sincretismo che è sempre più evidente in questa edizione della guida, la decima, un decennio editoriale nel quale ilha raccontato la parabola contemporanea del cibo di strada in