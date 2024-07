Giacomo Bozzoli ecco cosa continua a ripetere dal carcere

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'interrogatorio non s'ha da fare. Giacomo Bozzoli non sarà sentito questa settimana dalla Procura di Brescia che vuole fare luce sulla latitanza di 11 giorni del 39enne bresciano condannato all'ergastolo in via definitiva per l'omicidio dello zio Mario. L'uomo, come ricorderete, venne gettato nel forno della fonderia l'8 ottobre 2015. Giacomo Bozzoli è stato arrestato alle 17.45 di giovedì 11 luglio dai carabinieri. Si trovava nella sua camera della villa di Soiano, sul lago di Garda.