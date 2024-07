G7 del commercio in dono Amarone e caffè | le eccellenze italiane

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)commercialiper far conoscere al mondo prodotti spesso imitati ma mai eguagliati. Per una semplice questione di qualità. La scelta, questa volta, è caduta su vino e. Per la riunione del G7 ministeriale del, che si terrà a Reggio Calabria, in località Villa San Giovanni, il 16 e 17 luglio, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella sua veste di padrone di casa, faràagli ospiti di una magnum del prestigiosoAneri, con etichetta firmata da Mimmo Paladino, e di una confezione di èTri, miscela d'Autore. Un gesto – attraverso due prodotti di riconosciuta eccellenza - che vuole veicolare, appunto, l'alta qualità italiana nel mondo. Un mondo, in questo caso, rappresentato non solo dai ministri dei 7 Grandi (Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia) e dal vicepresidente dell'Unione Europea Valdis Dombrovskis ma anche dai rappresentanti di Argentina, Brasile, Cile, Inda, Kenya, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Turchia e Vietnam, del WTO (World Trade Organisation) e dell'OECD, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.