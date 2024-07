Epatite C dopo trasfusioni medico no vax Ennio Caggiano indagato per epidemia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 15 luglio 2024), che svolge attività libero professionale nel veneziano, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Venezia,che decine di suoi pazienti si sono ritrovati positivi al virus dell'C a seguito di autodi sangue nel suo ambulatorio. L'ipotesi di accusa contenuta nel fascicolo è di, per presunta violazione della norma speciale che regola le. Il pm Elisabetta Spigarelli ha affidato una consulenza tecnica su una decina di pazienti per verificare il genotipo del virus da loro contratto e poter capire quali possano essere le cause dell'C. Nessuno vuole sporgere denunciaI carabinieri del Nas hanno perquisito l’ambulatorio dele hanno raccolto la deposizione di numerosi pazienti.