Biasin | Josep Martinez all’Inter è una scelta dettata da un motivo Idea chiara!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fabrizioha spiegato le ragioni alla base dell’acquisto dida parte dell’Inter e sottolineato il ragionamento fatto dalla società rispetto alle sue alternative. MOTIVAZIONEè il portiere su cui l’Inter intende contare per il futuro. Questo è quanto sottolineato da Fabrizioai microfoni di Radio Sportiva in merito alle idee maturate nei pensieri della dirigenza nerazzurra: «Quest’anno l’Inter ha fatto un certo tipo di, andando su un profilo che lo staff dirigenziale e quello tecnico ritengono possa essere per tanti anni il titolare. E questo è». L’Inter ha sondato anche altre piste in passato: i nomi fatti da! LE ALTERNATIVE –ha anche indicato altri nomi che sono stati in passato seguiti dai nerazzurri per un possibile ingaggio nella scorsa e in questa finestra estiva di calciomercato.