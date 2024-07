Atletica | 800 metri Barontini solo nono in Belgio Adesso testa alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Per Simonenon è stata proprio la rifinitura perfetta in vista delleunposto e con il tempo, alto, di 1.48.30, per il mezzofondista anconetano, classe 1999, dalla gara sugli 800disputata sabato a Kortrijk, in. Il campione italiano all’aperto (titolo vinto a fine giugno a La Spezia), portacolori delle Fiamme Azzurre, forse ha patito la discesa dall’altura di St. Moritz dove è salito a inizio luglio per preparare al meglio l’ormai prossima Olimpiade di Parigi. La competizione belga, il Guldensporen meeting, valida per il World Atletics Continental Tour Bronze, è stata vinta dallo statunitense Josh Hoey in 1.43.80.ora è tornato a S.Moritz dove rimarrà fino al 26 luglio. Poi una settimana a Predazzo, qualche giorno ad Ancona prima della partenza per la Francia.