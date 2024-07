Ziliani | Il Napoli di Conte Rottweiler il più temibile rivale dell’Inter

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilè alle prese con il ritiro di Dimaro.sta dettando i suoi ritmi frenetici ai calciatori, ma non mancano i sorrisi nel gruppo. Oggi anche De Laurentiis in Trentino. Una visita al suo tecnico e ai calciatori, ma anche voglia di godersi il pubblico partenopeo. Un pubblico che, dopo le prime, notevoli, operazioni di mercato, ha riscoperto l’amore per il patron e per una squadra che sembra pronta a tornare a dire la sua nel massimo campionato. Certo ancora mancano importanti dettagli. Qualche preoccupazione desta il caso Osimhen, mentre sembra che a giorni possa definirsi il rinnovo di Kvaratskhelia. Gli addetti ai lavori già preparano le loro griglie. I bookmakers vedono ilterzo in classifica nel prossimo campionato ad esempio.