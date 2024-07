Via Lodino pronta una rivoluzione Indetta una conferenza di servizi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Viasarà riqualificata e “ripensata“ a livello funzionale: da zona “problematica“ a volto nuovo di collegamento fino al “salotto“ della città. Il Comune di Lodi ha indetto ladiper discutere dei contenuti del progetto di fattibilità in merito ai lavori di manutenzione straordinaria del tracciato, da piazza Barzaghi fino all’innesto con corso Umberto I. I soggetti interessati a partecipare al tavolo allargato dovranno far pervenire le proprie osservazioni entro il 27 luglio. In totale, il tratto interessato dai lavori, suddivisi in due lotti, sarà di 235 metri e l’obiettivo del Comune sarà quello di rendere il percorso maggiormente fruibile e sicuro per ciclisti e pedoni. Per far sì che viasia meno percorsa dalle auto, il progetto prevede l’eliminazione totale delle aree di sosta sul lato dei civici dispari (con conseguente allargamento del marciapiede) mentre all’interno del progetto è stata avviata una riflessione sull’opportunità o meno di lasciare il percorso (o di modificarne le caratteristiche) del transito della navetta parcheggio ospedale.