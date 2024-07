Traffico Roma del 14-07-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani poco ilsu strade ed autostrade della capitale rallentamenti si registrano Al momento sono sulla Pontina versotra Montedoro e pratica di mare in città lo ricordiamo è chiusa al transito per un incendio via Campo Marzio altezza via del Parlamento tutto ilè deviato su via dei Prefetti a viale fino a domani 15 luglio sono in programma lavori alle alberature nella fascia oraria con modifica sosta e viabilità anche in Piazza Sidney Sonnino e Piazza Giuseppe Gioachino belli per il trasporto pubblico da domani lunedì 15 luglio e per tutta l’estate sulla linea a della metropolitana per interventi di riqualificazione sarà chiusa la stazione di spagna e dal 22 luglio fino al 9 settembre chiuderà anche la stazione di Ottaviano ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Appunto luceverde.