Tour de France le pagelle della seconda settimana | Pogacar divino Italia dietro la lavagna

(Di domenica 14 luglio 2024) Plateau de Beille, 14 luglio 2024 – Un Tadejdominante. Il campione sloveno è il re dei Pirenei dopo l’ennesima grande prova a Plateau de Beille: nulla da fare per Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Le11 a TADEJ. Si mette ilin tasca in due settimane, senza fare calcoli, secondo costumecasa. Corre come non ci fosse un domani, sprizzando salute a ogni colpo di pedale, sbriciolando rivali e record. Onorando ilonora anche se stesso, perché un campione è bravo a divertire il pubblico quando è il primo a divertirsi. 9 a JONAS VINGEGAARD. Sul Massiccio Centrale butta all’aria un calvario di tre mesi e torna se stesso, recuperando mezzo minuto ae battendolo in volata. Ma l’illusione dura poco: sui Pirenei incassa un pesante uno-due.