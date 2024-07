The Batman | annunciato ufficialmente il prossimo capitolo con Robert Pattinson

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 14 luglio 2024) Il 2024 è destinato a reintrodurre il lato oscuro didell’Universo DC, portando avanti la storia di Thenel suo. Matt Reeves ha creato un nuovo franchise all’interno della Warner Bros. e della DC nel 2022, reinterpretando Bruce Wayne ancora una volta in The. Considerato un universo Elseworlds dal co-CEO dei DC Studios James Gunn, ildi Theha un aggiornamento ufficiale. Il futuro dinel franchise diIldella saga di, Il Pinguino, riprende una settimana dopo gli eventi del film del 2022, seguendo l’ascesa di Oswald Cobblepot (Colin Farrell) nella malavita di Gotham dopo la morte del boss Carmine Falcone. Le riprese principali della serie, iniziate il 1° marzo 2023 a New York City, hanno subito numerosi ritardi, con conseguenti pause di produzione fino a novembre.