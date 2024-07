Sky Sport | Boom di ascolti per la finale femminile di Wimbledon 2024 tra Paolini e Krejcikova

Leggi tutta la notizia su digital-news

Il match con la telecronaca di Elana Pero e Paolo Bertolucci ha raggiunto 1 milione 54 mila spettatori medi complessivi in total audience* e 1 milione 675 mila contatti unici**, con il 9,7% di share tv. Si tratta del miglior risultato in termin di ascolto per una partita di tennisnel.Sudio pre partita in Sky Tennis Show affidato a Eleonora Cottarelli insieme a Barbara Rossi e al tre volte campione diBoris Becker. In collegamento da Londra, approfondimenti e analisi di gioco con Stefano Meloccaro e Ivan Ljubicic.