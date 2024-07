Si schianta in scooter a Roma Davide Petacchiola avvocato 29enne muore sul colpo Un ragazzo d’oro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) È stato un giorno di lutto per Pedaso a seguito della tragica morte diPatacchiola, avvenuta ieri ain per un incidente in. Il giovane di 29 anni, originario di La Spezia ma da anni residente a Pedaso, era molto stimato nella comunità per la sua personalità colta, curiosa e solare, nonché per la sua grande passione per la musica. Dopo aver conseguito la maturità,si era trasferito aper studiare giurisprudenza e successivamente aveva intrapreso il periodo di praticantato presso uno studio legale nella capitale. Nonostante il trasferimento, tornava regolarmente a Pedaso dove risiedeva sua madre.Leggi anche: Incidente Avellino, chi sono i 4 giovani morti nel terribile schianto. Erano amici per la pelle L’incidente mortale si è verificato ieri mattina in piazzale del Caravaggio, zona Ardeatino di