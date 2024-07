Regolamento Spagna-Inghilterra | cosa succede in caso di pareggio Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Ildi, la finale di, competizione continentale in corso di svolgimento in Germania. La formazione guidata da de la Fuente è quella che ha impressionato maggiormente finora malgrado il tabellone complicato che la ha messa di fronte a corazzate come Germania e Francia. L’però sembra una squadra in missione, e dopo aver superato i primi turni a singhiozzo ha convinto maggiormente contro l’Olanda, e cerca di alzare il trofeo per la prima volta nella sua storia.Ildiprevede che, indial termine dei novanti minuti regolamentari, le due squadre impegnate nel match procedano con la disputa dei tempi supplementari, due da quindici minuti da ciascuno.