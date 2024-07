Partito il ritiro della Carrarese di B con i primi volti nuovi in rosa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 14 luglio 2024) CARRARA – Partita ieri, 13 luglio, la stagionedopo la straordinaria promozione in serie B grazie alla vittoria in finale playoff con il Vicenza. Proprio a ridosso dal raduno la società ha presentato un poker di arrivi. Torna in porta, in prestito dal Lecce, il portiere Marco Bleve. Per l’attacco c’è un figlio d’arte (è figlio dell’ex attaccantenazionale argentina Martin), Ryduan Palermo, classe 1996. Sempre dall’Argentina arriva l’esterno classe 2004 Mateo Scheffer Bracco. Infine dal Sestri Levante ecco il difensore ex Sestri Levante Filippo Oliana, classe 1999. Questi i convocati per ilche hanno iniziato a sudare al Lunezia di Pontremoli. Portieri: Marco Bleve, Stefano Mazzini, Tomas Tampucci Difensori: Raffaele Cartano, Mauro Coppolaro, Tommaso Di Matteo, Julian Illanes Minucci, Marco Imperiale, Filippo Oliana Centrocampisti: Niccolò Belloni, Leonardo Capezzi, Manuel Cicconi, Simonelatta, Davide Grassini, Riccardo Palmpieri, Alessandro Raimo, Alessio Sansaro, Nicolas Schiavi, Matia Scheffer, Simone Zanon Attaccante: Alessandro Capello, Mattia Finotti, Malik Opoola, Ryduan Palermo, Giuseppe Panico Venerdì c’era stata la presentazione ufficialestagione.