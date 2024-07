Noi non siamo vagabondi Lo sfogo dei dipendenti Asmiu Appello | Serve un direttore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) "Non, maunche gestisca questa transizione". Questo, in sintesi, il messaggio di Carlo Gervasi, dipendente, che si fa portavoce di tanti colleghi. "Ogni giorno ci sentiamo denigrati, offesi, etichettati come “”, ma non è così. Ogni giorno, col sole a 40 gradi o pioggia, col freddo festivi tutti compresi, i ragazzi escono e fanno il loro dovere al meglio delle possibilità. Quest’ anno purtroppo abbiamo incontrato tante difficoltà oggettive organizzative di organico e di struttura, una struttura obsoleta che si sta aggiornando al nuovo organico e i nuovi servizi, ma ci vuole un po’ di tempo. Un anno fa circa c’è stato il punto zero in azienda con il cambio di amministratore e l’azienda orfana dell’ormai strutturato da anni responsabile dei servizi, in concomitanza con un aumento dei servizi e dell’organico e con un concorso da concludere, ha creato una criticità organizzativa.