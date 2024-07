Niente paura questi sono i segni più coraggiosi dello zodiaco | puoi affidarti a loro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 luglio 2024) Hai bisogno di un punto fermo pronto ad affrontare qualsiasi sfida? Il coraggio è parte delle persone nate sottozodiacali. “Il vero significato del coraggio è avere– e poi, con le ginocchia che tremano e il cuore che batte, fare comunque il salto”, disse la saggia Oprah Winfrey. In effetti, come darle torto: tutti proviamonel fare qualcosa di rischioso (altrimenti saremmo solamente incoscienti), ma la vera differenza sta nell’atteggiamento che adottiamo: c’è chi si fa sovrastare dal mare mosso, e chi, l’onda, decide di cavalcarla. Iche non si arrendono mai davanti ad una sfida – cityrumors.itLa, spesso associata a condizioni di pericolo, ci porta a sentirci vulnerabili e ci spinge a cercare protezione.