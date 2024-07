Melania Trump | Attentatore un mostro La politica vale meno dell’amore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Washington, 14 luglio 2024 – Arrivano le prime dichiarazioni da parte della moglie di Donald, sconvolta per quanto accaduto al marito durante il comizio. L’autore dell’attentato è un “”. “Unche considerava mio marito una macchinadisumana e ha tentato di rubargli le sue passioni, la sua risata, l'ingegnosità, l'amore per la musica e la capacità di ispirare”, ha dichiarato in un comunicato stampa pubblicato sul suo account X. “Non dimentichiamo che opinioni e giochi politici sonopotenti dell'amore, oggi è un nuovo giorno, restiamo uniti”. La moglie del tycoon ha rivolto anche un pensiero al figlio Barron, da poco 18enne. "Quando ho visto quel violento proiettile colpire mio marito Donald, ho capito che la mia vita, e quella di Barron, erano sull'orlo di un cambiamento devastante".