LIVE Spagna-Inghilterra 2-1 Europei calcio 2024 in DIRETTA | le Furie Rosse sono per la quarta volta campioni d’Europa!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.58 Lavince meritatamente Euro, gioca bene e va avanti con Nico Williams, pareggia Cole Palmer con un tiro dalla distanza, ma firma la rete che vale il trofeo l’uomo della provvidenza Oyarzabal. Quarto titolo per la, nessuna nazionale come loro per quanto riguarda questa competizione. Da segnalare anche il record di Yamal, il più giovane a partecipare a un Europeo e a segnare in esso. 94? Finisce la partita,2-1. Laè campione. 92? Ultimo assalto disperato dell’. 91? Ci saranno 4 minuti di recupero. 90? Fuori Yamal, dentro Merino nella. 88? Dentro Toney, fuori Foden nell’