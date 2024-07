Juventus la rivoluzione a centrocampo passa pure dalle cessioni | cosa succede a McKennie Arthur e Locatelli|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 14 luglio 2024) 2024-07-14 18:00:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Douglas Luiz e Kephren Thuram sono già una solidissima realtà, così come non è un mistero che Teun Koopmeiners sia da tempo l’obiettivo principale dellaper completare unacopernicana a. Il reparto individuato da Cristiano Giuntoli e da Thiago Motta come il vero anello debole della catena e che nel suo profondo cambiamento passerà anche da una serie dio da situazioni in via di evoluzione da seguire da qui sino al prossimo 31 agosto. Daa Rabiot,ndo pere Miretti, sono davvero molti i calciatori bianconeri che si sono avvicendati in mediana nelle ultime stagioni e che, per motivi differenti, sono tutt’altro che certi di proseguire la loro avventura a Torino.