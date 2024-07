Il ritorno di Kate Middleton a Wimbledon Le ultime notizie sulle condizioni della principessa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Londra, 13 luglio 2024 –continua a fare progressi nella sua lotta contro il cancro. Sebbene ci sia massimo riserbosue, ilalle apparizioni pubbliche fa ben sperarefutura regina d’Inghilterra. Dopo una breve comparsa in occasioneparata del Trooping the Color, il 15 giugno, oggi lapresenzierà alla finale di singolo maschile di. Una decisione quasi inaspettata, dato che nellesettimane si vociferava che al suo posto ci sarebbe stata la duchessa di Gloucester. epa10749448 Britain's Catherine Princess of Wales attends for the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at theChampionships,, Britain, 16 July 2023.