Hermoso Inter e Napoli in volata | due situazioni diverse ? DAZN

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Lottaper arrivare a Mario. Il giocatore spagnolo piace tanto ad entrambi i club, che stanno duellando per chiudere prima. CORSA CONTRO IL TEMPO – Marioè braccato in Serie A da. Il difensore spagnolo piace ad entrambi i club, pronte a rafforzare le rispettive difese. A spiegare la situazione, il giornalista diOrazio Accomando. Questo il suo aggiornamento su X: «Suvince chi arriva primo a chiudere. Ilc’è dal 9 aprile, come abbiamo raccontato, l’seriamente da quindici giorni. L’entourage parla con entrambi i club. Con ilc’è il nodo commissioni e un’uscita che gli azzurri devono fare. L’prova ad avvicinarsi alle richieste del giocatore. Si decide in questi giorni».