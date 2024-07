Davide Patacchiola morto in un incidente a Roma lutto a Pedaso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024)(Fermo), 14 luglio 2024 -per la morte ieri a, dopo una schianto in scooter, il 29enne. La notizia della morte del giovane si è diffusa in queste ore afacendo calare sulla cittadina della costa fermana un velo di cordoglio e costernazione., originario di La Spezia, per anni ha vissuto adove viene ricordato come un giovane colto, curioso, solare, con una grande passione per la musica. . Dopo la maturità, si era trasferito aper laurearsi in giurisprudenza. Una volta conseguita la laurea è rimasto nella capitale per il periodo di praticantato in uno studio legale. Ma era solito tornare adove abita la mamma. Ieri mattina il giovane ha perso la vita a seguito di unstradale in piazzale del Caravaggio, in zona Ardeatino.