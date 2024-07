Atletica Jacobs vince i 100 metri del Test Preolimpico a Rieti | fa 10 08

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 – Mancano tre settimane alla gara del sogno per Marcell. Ci sarà quella finale olimpica a Parigi 2024 che attende da tre anni. E allora l’Azzurro scalda i motori e si prepara al meglio. Aldi, il campione dei 100a Tokyo si impone con il tempo di 10.08. E’ il più veloce in un pieno Stadio Guidobaldi e in rimonta in finale. Secondo arriva il cinese Xie Zhenye (10.09) e terzo il canadese Andre De Grasse (10.11). “re fa sempre bene e sono contento di averlo fatto – raccontadopo la gara, applaudito dal folto pubblico di, città che ha scelto per i suoi allenamenti estivi con il gruppo di coach Rana Reider, come riporta fidal.it -. Questofaceva parte di una lunga settimana di allenamento e serviva per capire come avrebbe reagito il fisico: posso dire che i muscoli abbiano retto bene e ora sono pronto per lavorare altre due settimane.