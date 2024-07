Assicurazioni utili record nel 2023 a 8 miliardi Danni climatici per oltre 6 miliardi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilè stato un anno eccezionale per le compagnie assicurative. Secondo un report dell’Ufficio Studi & Ricerche della Fisac Cgil basato su dati Ania, il settore ha conseguito un profitto complessivo di 8di euro, più del triplo rispetto ai 2,3del 2022. La redditività del capitale ha raggiunto il 10,5%, in linea con i livelli pre-Covid. Il report evidenzia un notevole recupero, in particolare nel settore Vita, che ha generato 5,5di euro di, in contrasto con la perdita di 0,4registrata nel 2022.per lee per iassicurati Nel, il settore assicurativo ha raggiunto undipari a 8di euro, con un incremento notevole rispetto ai 2,3del 2022, e una redditività del capitale tornata ai livelli pre-Covid, fissata al 10,5%.