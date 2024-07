Alcaraz re di Wimbledon Djokovic spazzato via in tre set

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Londra, 14 luglio 2024 – Carlossi conferma re di2024. Il 21enne spagnolo vince il suo quarto slam, secondo consecutivo sul green londinese, battendo in finale Novakin tre set con il punteggio 6-2, 6-2, 7-6. Il serbo non sembra mai entrare in partita, salvo nel terzo set quando gioca alla pari con l’avversario, spreca diverse palle break fino a cedere il servizio sul 4-4. Salito sul 5-4,chiude con il brivido facendosi rimontare da 40-0 (con diversi errori gratuiti) e cedendo il servizio. Si va al tie break che il golden boy iberico chiude 7-4. .