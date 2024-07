Agricoltura a rischio | la guerra della dieta mediterranea

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 14 luglio 2024) Un articolo di Panorama raccontava il contrasto stridente tra il mondo del cibo più autentico e quello più elaborato che arriva a utilizzare elementi artificiali. Uno scontro sull’che ha suscitato reazioni da parte dell’Unione Italiana Food. Ma a ben vedere Tra una barretta energetica assemblata in laboratorio e una fetta di pane con olio extravergine di oliva cosa scegliereste per merenda? Tra un bibitone energetico alla carnitina e un bicchiere di spremuta d’arancia fatto in casa cosa berreste? E ancora: tra un campo di grano Senatore Cappelli e relativi spaghetti e il grano canadese essiccato in post-raccolta col glifosato e trasformato in pasta, che cosa vorreste mettere a tavola? Sugli scaffali del supermercato in Italia si sta combattendo questa silenziosa battaglia per la supremazia alimentare.