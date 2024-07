Worldland arriva a Falconara E’ il festival dedicato ai popoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Anche, e in particolare Ondaverde Onlus, prenderanno parte alla decima edizione del ", ildei suoni, della musica e dei balli dal mondo". Un’edizione ricchissima ed itinerante, già partita il 9 luglio con l’anteprima a Lido di Fermo e che terminerà il 26 ottobre a Porto San Giorgio. L’evento è stato presentato ieri mattina alla Galleria delle Idee di, in presenza del rappresentante dell’associazione Roberto Cenci, del direttore artistico della kermesse Dario Aspesani e dalla vicepresidente diLara Giancarli. "Siamo onorati e grati per il coinvolgimento ad una manifestazione così importante, che guarda ben fuori dal confine delle Marche", ha esordito Cenci. La serata a, in cui la musica popolare, le parole e le riflessioni sull’ambiente, dal Mediterraneo all’Adriatico, faranno da padrone, è in programma il prossimo 25 luglio, alle 21.