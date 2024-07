William e Kate | i nomi diversi in Scozia e i cambiamenti nello staff

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 13 luglio 2024) Il principeMiddleton hanno apportato deial loro team. Come riportato dai media, il principe e la principessa del Galles hanno assunto l’uomo che è stato acclamato per aver salvato il gigante della grande distribuzione Tesco. Sir Dave Lewis, 59 anni, è statonato direttore della Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales. Come riportato da Hello!, il principeMiddleton hanno accolto nella loro squadra Dave Lewis. Durante i suoi quasi sette anni come CEO del gruppo Tesco, ha ottenuto il soprannome di “Drastic Dave” per le sue misure di riduzione dei costi volte a rilanciare il marchio. In precedenza, l’imprenditore ha trascorso 28 anni presso Unilever, dove ha supervisionato il lancio di successo di Dove nel Regno Unito.