’Una vita da libidine’ Sul palco l’ironia del mitico Jerry Calà

(Di sabato 13 luglio 2024) C’è la seconda edizione di Electronic Bbq, il festival di musica elettronica, stasera al parco dei Popoli a Castellarano, pronto a bissare il grande successo ottenuto un anno fa, con ingresso libero. Tra i protagonisti ci sono il noto dj Benny Benassi (promotore dell’evento) affiancato per l’occasione da Patrick Topping, dj e producer britannico conosciuto a livello internazionale. Sulprincipale si alterneranno in consolle anche Havoc&Lawn, SQ4RE e CrazyD, fino alla selezione musicale di Vittilucchi, Euro Nettuno e ospiti dal Dante’s HiFi di Miami. Inoltre, animazioni varie con truck food e sport. Nella vicina Casalgrande, invece, il Summer Festival stasera dalle 21,30 accoglie la simpatia di(foto) con il concertodanell’arena di piazza Costituzione, dove già alle 20 è in programma un dj set anni Settanta e Ottanta.