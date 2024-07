Traffico Roma del 13-07-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 13 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione chiuso Piazzale del Caravaggio provinci dente all’altezza di via Andrea Mantegna sempre per un incidente possibile lentamente in viale Marconi a Potenza di via Federico Enriques possibili disagi alin via Olevanono Anche qui per un incidente in prossimità di via Castelforte per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità